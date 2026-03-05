Komend weekend is het zover: het nieuwe F1-seizoen gaat van start met de openingsrace in Melbourne. Om de fans alvast op te warmen voor het naderende racegeweld, deelde de Formule 1 donderdag de begintitels voor 2026. Komend jaar wordt elke sessie ingeleid met dit nieuwe introfilmpje. De themamuziek van Hollywood-componist Brian Tyler blijft ongewijzigd, maar van alle coureurs zijn nieuwe beelden geschoten in hun gloednieuwe racepakken.

De begintitels openen met Sergio Pérez en Valtteri Bottas, die beiden hun rentree maken bij het nieuwe Cadillac-team. Daarna worden in rap tempo de overige coureurs geïntroduceerd. Door de toetreding van de Amerikaanse renstal telt de grid dit jaar tweeëntwintig rijders, waardoor de individuele fragmenten iets korter zijn dan voorheen.

Een opvallend verschil met voorgaande jaren is dat de begintitels ditmaal de laatste constructeursstand, in omgekeerde volgorde, afwerken. Na Pérez en Bottas verschijnen daarom Franco Colapinto en Pierre Gasly van Alpine in beeld. Dat betekent ook dat Max Verstappen – de afgelopen jaren als regerend wereldkampioen steevast onderdeel van het slotakkoord — nu als vier-na-laatste wordt getoond. Huidig titelhouder Lando Norris sluit de begintitels af.

