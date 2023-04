Aston Martin boekt dit seizoen niet alleen sportief vooruitgang, ook organisatorisch zit het team flink in de lift.

Lawrence Stroll nam het team – voorheen Jordan, Midland, Spyker, Force India en Racing Point – in 2018 over. Een van zijn eerste actiepunten was een complete metamorfose van de fabriek waar sinds de opening in 1990 niets meer aan was gedaan.

Corona gooide even roet in het eten, maar inmiddels beginnen de contouren van de hypermoderne faciliteit aan Dadford Road steeds meer vorm te krijgen.



