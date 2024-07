Pierre Gasly belandde tijdens de derde vrije training in de grindbak. De Fransman verloor de controle over zijn bolide en kreeg de auto daar niet meer weg. Dit veroorzaakte een korte rode vlag tijdens de laatste trainingssessie. Bekijk hier het moment nog eens terug.

