Zondag is het zover: de Dutch GP in Zandvoort. De voorgaande drie edities werden gewonnen door Max Verstappen. Gaat hij voor vier op een rij? Om alvast in de stemming te komen, hier nog eens de korte video van Viaplay met de samenvatting van de enerverende Dutch GP 2023 met Verstappen in de hoofdrol.

Video: samenvatting Dutch GP Zandvoort – 2023:

