De tweede Grand Prix van het seizoen staat zaterdag alweer op het programma. In Jeddah doven om 18.00 uur (Nederlandse tijd) de lichten voor de start van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Vroig jaar werd de race niet gewonnen door Max Verstappen, maar door zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. Omdat Verstappen in de slotfase nog wel de snelste ronde noteerde, behield hij wel de leiding in de WK-stand. Bekijk hieronder nog eens de video met de samenvatting van de race van vorig jaar.

Video: GP van Saoedi-Arabië 2023

Lees hier alles over de Grand Prix van Saoedi-Arabie 2024