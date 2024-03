Max Verstappen was onaantastbaar in Saoedi-Arabië en de Nederlander stuurde zijn RB20 moeiteloos naar de overwinning. Achter hem was het vooral Oliver Bearman die indruk maakte tijdens zijn onverwachte debuut in de Ferrari. Verstappen was dan ook lovend over de prestatie van de jonge Brit: “Hij deed het echt fantastisch!” Bekijk hieronder de samenvatting van de race en de reactie van de regerend wereldkampioen.

Samenvatting GP Saoedi-Arabië van Viaplay

Reactie Max Verstappen