Max Verstappen start de Grand Prix van Saoedi-Arabië vanaf pole position. In een vermakelijk kwalificatie was de regerend wereldkampioen in Jeddah de concurrentie te snel af in de Red Bull RB 20. De teller staat hiermee nu op 34 pole positions voor de Nederlander, één meer dan Alain Prost. Bekijk hier de samenvatting van de sessie.

Viaplay samenvatting kwalificatie GP Saoedi-Arabië