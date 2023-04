Sergio Pérez beleeft een ultrakorte kwalificatie in Melbourne voor de Australische Grand Prix. De Mexicaan van Red Bull schuift in Q1 van de sessie van de baan af in bocht 3 en zorgt daarmee meteen voor een rode vlag. Zijn bolide wordt even later weggetakeld. Pérez start morgen achteraan op de grid. Bekijk hier nog eens de beelden van de actie van Pérez.

