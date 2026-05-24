George Russell en Kimi Antonelli kregen het tijdens de GP van Canada opnieuw met elkaar aan de stok. Na hun gespannen duel in de sprintrace stonden de beide Mercedes-coureurs zondag opnieuw tegenover elkaar. Het tweetal deelde de eerste startrij, maar werd bij de start verschalkt door Lando Norris, die vanaf P3 uitstekend wegkwam. Eenmaal terug aan kop was het stuivertje wisselen tussen Russell en Antonelli, die in de openingsfase voor vuurwerk zorgden in Montreal.

Norris – die de race op intermediates was gestart – maakte al vroeg een pitstop en gaf daarmee de leiding uit handen aan Antonelli, die zijn teamgenoot bij de start had ingehaald. Niet veel later sloeg Russell terug en rekende hij de jonge Italiaan weer in, waarbij Antonelli zijn auto maar nét op het asfalt wist te houden. In de daaropvolgende ronden bleven de Silberpfeile elkaar onder druk zetten. Max Verstappen had zich ondertussen opgewerkt naar de derde plaats.

