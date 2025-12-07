De apotheose in de woestijn is begonnen. Oscar Piastri koos voor de harde band, terwijl Lando Norris en Max Verstappen vertrokken op de medium. Verstappen maakte een uitstekende start en behield de leiding. Norris wist zijn tweede plek in de openingsfase vast te houden, maar werd al snel ingehaald door Piastri in bocht 9, waardoor de Australiër de tweede plaats overnam.

Charles Leclerc schoof op naar de vierde plaats, met Fernando Alonso op P5 en George Russell teruggevallen naar P6. Leclerc zet ondertussen druk op Lando Norris voor de derde plaats.

Bekijk de beelden van de start hier:

