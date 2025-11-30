In Lusail begon Oscar Piastri de Grand Prix van Qatar vanaf poleposition, met teamgenoot Lando Norris op P2 en Max Verstappen op P3. Alle drie de rijders startten op de mediumbanden. Verstappen maakte een uitstekende start en wist Norris al in de eerste bocht te passeren. Meteen zette de Nederlander de aanval in op Piastri, die de leiding probeerde vast te houden.

