Er wordt vaak beweerd dat je teamgenoot je grootste tegenstander is in de Formule 1. Binnen hetzelfde team beschikken beide coureurs immers over identiek materiaal. De onderlinge machtsverhoudingen worden dan ook vaak afgemeten aan de kwalificatieresultaten; hoe vaak eindigde de één boven de ander? De kwalificatieduels van 2025 laten zien dat minstens vier coureurs hun teamgenoten al definitief hebben verslagen.

Na de GP van Azerbeidzjan zijn nog altijd twee coureurs ongeslagen in de kwalificatieduels. Max Verstappen en Fernando Alonso eindigden steevast voor hun teamgenoten. Met nog zeven Grands Prix te gaan is het voor respectievelijk Yuki Tsunoda en Lance Stroll te laat om nog een inhaalslag te maken. Ook bij Mercedes en Ferrari zijn de kwalificatieduels al beslist. George Russell werd slechts incidenteel verslagen door rookie-teamgenoot Kimi Antonelli. Lewis Hamilton kon af en toe een vuist maken tegen Ferrari-vedette Charles Leclerc, maar moet nu toch het onderspit delven.

Max Verstappen 15-0 Yuki Tsunoda (2-0 Liam Lawson)

Fernando Alonso 17-0 Lance Stroll

George Russell 15-2 Kimi Antonelli

Charles Leclerc 13-4 Lewis Hamilton

Gelijke kansen

Bij de overige teams liggen de krachtsverhoudingen veel dichter bij elkaar. Bij McLaren, Williams en Haas gaan de kwalificatieduels nek-aan-nek. Isack Hadjar doet intussen goede zaken namens Racing Bulls, terwijl Gabriel Bortoleto indruk maakt bij Sauber. Laatstgenoemde houdt routinier Nico Hülkenberg voorlopig achter zich – een coureur die juist bekendstaat om zijn snelheid op zaterdagen.

Oscar Piastri 9-8 Lando Norris

Esteban Ocon 9-8 Oliver Bearman

Carlos Sainz 9-8 Alex Albon

Pierre Gasly 7-4 Franco Colapinto (5-1 Jack Doohan)

Gabriel Bortoleto 11-6 Nico Hülkenberg

Isack Hadjar 11-4 Liam Lawson (1-1 Yuki Tsunoda)

