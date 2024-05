Vijf jaar na diens overlijden oefent Niki Lauda nog altijd een grote invloed uit op de moderne Formule 1. De legendarische coureur won drie keer het wereldkampioenschap en kenmerkte zich door zijn doorzettingsvermogen, eerlijke karakter en strategische rijstijl. Ook na zijn carrière achter het stuur heeft de Oostenrijker nog veel betekend voor de motorsport. Precies vijf jaar na zijn dood zetten we vijf van zijn meest memorabele momenten op een rijtje.

1974: De eerste Grand Prix-overwinning

Niki Lauda’s eerste zege in de Formule 1 kwam tijdens de Spaanse Grand Prix van 1974, gehouden op het Circuito del Jarama. Het was zijn eerste seizoen met Ferrari. Onder toeziend oog van een nieuwe teambaas, Luca di Montezemolo, kwalificeerde hij met zijn 312 op de eerste startplaats.

Lauda leidde de race van start tot finish, waarbij hij nauwelijks werd bedreigd door zijn concurrenten. Met een voorsprong van 35 seconden op zijn teamgenoot, Clay Regazzoni, was zijn eerste overwinning een feit. Een belangrijke overwinning voor Ferrari, die na een aantal magere jaren weer meededen voor het wereldkampioenschap.

1975: Het eerste wereldkampioenschap

1974 zou de fundering worden voor een glansrijke samenwerking met Ferrari en teambaas Montezemolo. In 1975 kwam de scuderia met de 312T op de proppen, de auto waarmee Lauda zijn eerste titel zou bemachtigen. Het seizoen werd gekenmerkt door dominante prestaties en technische innovatie, maar bovenal door een briljante collaboratie tussen de Oostenrijker en Ferrari.

Met overwinningen in Monaco, België, Zweden, Frankrijk én de Verenigde Staten werd Lauda een serieuze uitdager voor het wereldkampioenschap. Hij verzilverde zijn eerste titel met een podiumplek op Monza, voor de ogen van de uitzinnige Italiaanse fans.

Niki Lauda (midden) wint zijn eerste wereldkampioenschap op Monza (Motorsport Images)

1976: Comeback na de crash op de Nürburgring

Op 1 augustus 1976 leed Lauda een bijna fatale crash tijdens de Duitse Grand Prix op de Nürburgring. Hij liep ernstige brandwonden en longschade op, en zijn overlevingskansen leken klein. Echter, slechts zes weken later maakte hij een ongelooflijke comeback tijdens de Italiaanse Grand Prix, waar hij als vierde over de streep kwam. Door deze vastberadenheid werd de coureur in een klap wereldberoemd.

Niki Lauda zou de titel in 1976 verliezen aan zijn grote rivaal, James Hunt. Na een spannende strijd, die duurde tot de laatste race van het seizoen, trok de McLaren-coureur aan het langste eind.

1984: Laatste wereldkampioenschap

In 1984 won Lauda zijn laatste wereldkampioenschap met McLaren. De Oostenrijker was twee jaar eerder bij het team terechtgekomen om na zijn tijdelijke pensioen nog een gooi te doen naar de titel. Na paar seizoenen zonder succes wist de coureur zijn teamgenoot – een jonge Alain Prost – nipt te verslaan.

Lauda wist dat Prost vaak sneller was in de kwalificaties, dus concentreerde hij zich op het behalen van stabiele puntenaantallen tijdens de races. In de laatste race van het seizoen, de Portugese Grand Prix, had hij een voorsprong opgebouwd van 3,5 punt ten opzichte van zijn teamgenoot. Prost startte echter vanaf poleposition, terwijl Lauda vanaf P11 vertrok. In een spannende strijd op Estoril reed de Oostenrijker naar de tweede plek, waarmee hij Prost met slechts een half punt versloeg. Dit is nog steeds de kleinste marge waarmee een Formule 1-kampioenschap ooit is gewonnen.

1985: Laatste overwinning op Zandvoort

Lauda’s laatste overwinning in de Formule 1 kwam tijdens de Nederlandse Grand Prix van 1985. Hij en zijn teamgenoot Alain Prost waren destijds de voornaamste titelkandidaten, waarbij Prost dat seizoen het kampioenschap naar zich toe zou trekken. Lauda kwalificeerde zich op Zandvoort als tiende, wat zijn uiteindelijke overwinning des te indrukwekkender maakte.

Het zou zijn laatste triomf worden in de sport – na het seizoen van 1985 zwaaide hij af in de Formule 1, maar niet voordat hij op Zandvoort op een legendarisch podium had gestaan. Teamgenoot Alain Prost, maar ook een jonge Ayrton Senna complementeerden de top drie.

Niki Lauda voert op Zandvoort een legendarisch podium aan tijdens zijn laatste overwinning (Motorsport Images)

