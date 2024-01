Lukas Lauda, de zoon van de overleden Formule 1-legende Niki Lauda, neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Dakar Rally. Hij doet dat in een buggy die een eerbetoon is aan zijn vader. De wagen is gespoten in de rood-witte kleuren van de McLaren waarmee Niki Lauda in 1984 zijn derde en laatste wereldtitel behaalde.

Lukas Lauda (32) is geen onbekende in de autosport. Hij heeft onder meer geracet in de Porsche Supercup, de GT4 European Series en de 24 uur van Le Mans. Maar de Dakar Rally is een heel andere uitdaging. “Het is een droom die uitkomt om hier te zijn”, zegt hij. “Ik heb altijd al een passie gehad voor off-road racen en ik wilde deze kans niet missen.”

De Oostenrijker rijdt voor het South Racing Team, dat hem een speciale livery aanbood. “We wilden een eerbetoon brengen aan een legende”, zegt teambaas Scott Abraham. “Lukas gaat als ode aan zijn vader Niki racen in een iconische kleurstelling, gelijk aan de McLaren waarmee Niki in 1984 wereldkampioen werd. Het is een prachtig gebaar en we zijn trots om hem in ons team te hebben.”

De buggy van Lukas Lauda is gebaseerd op de Can-Am Maverick X3 en heeft een turbomotor met 200 pk. Zijn bijrijder is de Duitser Stefan Henken.

Lukas Lauda: ‘Ik ben hier om te leren’

Lukas Lauda heeft geen hoge verwachtingen voor zijn eerste Dakar. “Ik ben hier om te leren en te genieten”, zegt hij. “Het is een heel zwaar evenement, dus ik hoop vooral om de finish te halen. Maar natuurlijk wil ik ook zo goed mogelijk presteren en mijn vader op deze manier eren. Als kind deed ik veel aan motorcross en ik heb mijn hele leven motor gereden. Ik heb jarenlang in de sportmarketing gewerkt en organiseerde raceactiviteiten voor mijn broer en anderen. In 2022 nodigde Heinz Kinigadner me uit naar Tunesië om een Can-Am te testen en ik was er helemaal weg van. Ik kocht een tweedehands Can-Am van South Racing en begon samen met mijn bijrijder Stefan wat rally’s te racen. Heinz Kinigadner heeft me aan Stefan voorgesteld. We zijn echt een goed team samen. Hij heeft me alles geleerd en ik leer nog steeds. Dakar was voor mij altijd de grootste race en het avontuur. Ik kijk er als kind al naar en het fascineert me. Mijn doel is om veel te leren en te proberen misschien wel de beste rookie te worden.”