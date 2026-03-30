Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve zag hoe McLaren in Suzuka een strategische misser maakte. Volgens de Canadese kampioen uit 1997 riepen ze Oscar Piastri – die op dat moment aan de leiding lag in de race – veel te vroeg naar binnen voor een pitstop. ‘Het team had zich moeten realiseren dat de nieuwe banden twee of drie ronden lang niet werkten’, aldus Villeneuve.

Nadat beide McLaren-coureurs in China geen raceronde konden rijden, verging de GP Japan het Britse team een stuk beter. Oscar Piastri haalde niet alleen voor het eerst dit seizoen de finishlijn, maar ook pakte meteen een tweede plaats. Lando Norris moest echter genoegen nemen met plek vijf. Volgens Jacques Villeneuve had de renstal echter veel meer kostbare WK-punten kunnen pakken, als ze beter met hun pitstopstrategie waren omgegaan.

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De wereldkampioen van 1997 vroeg zich namelijk op F1TV af waarom McLaren ervoor koos om Piastri naar de harde band te laten wisselen, ook al zagen ze eerder hoe Norris enorm worstelde op deze compound. “Het leek erop dat Piastri vooraan had kunnen blijven rijden”, blikt Villeneuve terug op het moment dat de Australiër de leiding van de race in handen had. “Ze gingen op verschillende delen van het circuit anders om met hun accu’s, en het lijkt er niet op dat de aanpak van Mercedes in de race de juiste was. Het was goed om snelle rondetijden neer te zetten, want zodra hij alleen reed, vloog hij over het circuit, maar niet in een gevecht.”

‘Undercut werkte niet’

Villeneuve snapt daarom niet waarom McLaren Piastri naar binnenriep voor een undercut op de Mercedessen. “De McLaren had voorop kunnen blijven. Wat ik niet begreep, is waarom Piastri werd gepit nadat Norris al was gepit. Het team had zich moeten realiseren dat de nieuwe banden twee of drie ronden lang niet werkten”, vervolgt de tegenwoordige analist. “Dus waarom lees je niet wat er al is gebeurd en wacht je twee of drie ronden langer, omdat de undercut niet werkte? Het had geen zin om als eerste te pitten.” Vlak na de pitstop van Piastri veroorzaakte Oliver Bearman een safety car-periode, waardoor uiteindelijke winnaar Andrea Kimi Antonelli een verkorte pitstop kon maken.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.