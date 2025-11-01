Voormalig Formule 1-wereldkampioen Jacques Villeneuve is van mening dat Lewis Hamilton tegenwoordig meer respect heeft gekregen voor Max Verstappen.

Dat zei de Canadees in de F1-podcast van Sky Sports, waar hij samen met oud-coureur Martin Brundle terugblikte op de recente Grand Prix van Mexico.

Tijdens de race kwamen Hamilton en Verstappen opnieuw met elkaar in aanraking, een herinnering aan hun felle titelstrijd in 2021. In de openingsronde ging Verstappen kortstondig door het gras, terwijl Hamilton in bocht 4 en 5 buiten de baan raakte. Voor dat laatste incident kreeg de zevenvoudig wereldkampioen een tijdstraf van tien seconden van de wedstrijdleiding.

Brundle stelde de vraag of Hamilton, gezien de gebeurtenissen van 2021, mogelijk onverschillig zou staan tegenover het schade toebrengen aan Verstappens kampioenskansen. “Ik denk niet dat hij het met opzet zou doen, want ik vind hem geen onsportieve coureur,” zei Brundle. “Maar denk je dat het hem veel zou kunnen schelen als hij Max’ titelkansen zou schaden, na 2021?”

‘Niet meer zo mee bezig’

Villeneuve reageerde met de overtuiging dat de onderlinge verhoudingen inmiddels zijn veranderd. “Persoonlijk, waarschijnlijk niet,” zei hij. “Maar het lijkt erop dat hij Max eindelijk respecteert voor wat hij heeft bereikt en de manier waarop hij week na week races wint. Dus ik denk niet dat hij er nog zo mee bezig is als twee jaar geleden.”

Verstappen eindigde de race in Mexico als derde en verkleinde daarmee zijn achterstand op kampioenschapsleider Lando Norris. Met nog vier races te gaan bedraagt het verschil tussen beide coureurs 36 punten. Het seizoen wordt volgend weekend vervolgd met de Grand Prix van São Paulo op het circuit van Interlagos.

