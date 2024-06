Jacques Villeneuve is sinds de GP van Monaco helemaal klaar met Haas-coureur Kevin Magnussen. De oud-wereldkampioen zegt verbijsterd te zijn door het totale gebrek aan inzicht en zelfkritiek van de Deen. “In wat voor wereld leven we?”, vraagt de Canadees zich af. Villeneuve stelt tevens dat de regels aan herziening toe zijn.

Kevin Magnussen veroorzaakte in de openingsronde van de Grand Prix van Monaco een zware crash toen hij richting Beau Rivage achter Pérez reed en een gat indook dat voorspelbaar kleiner werd. De twee raakten elkaar en ook Magnussens teamgenoot Nico Hülkenberg werd meteen geëlimineerd. De RB20 van Pérez was total loss. De stewards besloten het incident opmerkelijk genoeg af te doen als race-incident.

Villeneuve is het daar niet mee eens. Hij wijst Magnussen aan als schuldige. “Wat dacht Magnussen wel niet? Hij loopt al een tijdje mee. De coureur voor hem, in dit geval Sergio Pérez, kijkt niet in zijn spiegel. Als achterligger word je geacht te begrijpen wat er voor je gebeurt en in te schatten wat er gaat gebeuren. Er was duidelijk geen ruimte, een enorme crash was het gevolg”, vertelt Villeneuve tegen de website Best Online Poker Sites.

‘Gebrek aan inzicht verbijstert me’

Ook over de reactie nam Magnussen is Villeneuve allerminst te spreken. “Toen hij uit de auto stapte, zei Magnussen: ‘Hij had me ruimte moeten geven’. Maar er is ons altijd geleerd dat de achterligger verantwoordelijk is. Als je wiel-aan-wiel wilt rijden, moet je zij aan zij rijden en niet met je voorvleugel bij de achterwielen. Feit is dat Magnussen niet uit de auto stapte en zei: ‘Oeps sorry, ik heb het helemaal verknald’. In plaats daarvan suggereerde hij dat de fout van de ander was. Sorry? In wat voor wereld leven we?”

Villeneuve vervolgt: “Het volslagen gebrek aan inzicht en zelfkritiek van Magnussen verbijstert me. We zitten hier in de F1, niet in de Formule 4, waar een 15-jarige dat begrip misschien nog niet heeft. En het feit dat hij niet eens bestraft werd, laat zien dat het systeem niet neutraal is. Als hij wel bestraft was, had hij een raceverbod gekregen. Het was belachelijk dat hij geen straf kreeg.”

‘Regels zijn slecht geschreven’

Magnussen heeft momenteel tien strafpunten op zijn racelicentie. Bij twaalf strafpunten binnen een tijdsbestek van een jaar volgt automatisch een race schorsing.

Villeneuve vindt dat de regels met betrekking tot wiel-aan-wiel racen aangepast moeten worden. “De manier waarop de regel is geschreven is een probleem. Het is slecht geschreven. Er staat dat de voorligger ruimte moet laten, terwijl er zou moeten staan dat de voorligger niet iemand van de baan mag rijden. Dat is niet hetzelfde. Ruimte laten betekent dat je in je spiegel kijkt en in feite zegt: ‘Ga alsjeblieft hierheen. Ik moet je ruimte geven. Dat is niet de bedoeling. Als de regel zou zijn dat je iemand niet van de baan mag duwen, dan zou dat betekenen dat je niet in je spiegel mag kijken en iemand expres mag knijpen. Het is een dunne lijn. De regel is geschreven om de verantwoordelijkheid bij de voorligger te leggen en dat is waanzin, complete waanzin.”

Lees hier alles over de GP van Canada 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).