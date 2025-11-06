De leiding in het kampioenschap was sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië in handen van Oscar Piastri, maar na de dominante demonstratie van Lando Norris in Mexico-Stad greep hij de WK-leiding weer terug van zijn teamgenoot. Volgens Jacques Villeneuve is Piastri’s vormdip vooral te wijten aan de heropleving van Norris, met Baku als keerpunt.

Oscar Piastri leek na de Grand Prix van Nederland op weg naar zijn eerste wereldtitel. In Zandvoort viel teamgenoot Lando Norris vanaf P2 uit door mechanische pech, waardoor Piastri’s voorsprong opliep tot 34 punten. De rollen zijn inmiddels volledig omgedraaid. In de vijf races daarna stond Norris vier keer op het podium, waaronder één keer op de hoogste trede, terwijl Piastri niet verder kwam dan één derde plaats en zelfs uitviel in Baku. Waar de Australiër sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië op 20 april aan de leiding stond, heeft Norris voorafgaand aan de Grand Prix van São Paulo inmiddels een voorsprong van één punt.

Met nog vier races te gaan en Max Verstappen op slechts 36 punten achterstand van de top, is het cruciaal dat Piastri zijn vormdip ombuigt. Jacques Villeneuve twijfelt echter of de Australiër daartoe in staat is. “We zagen vroeg in het seizoen geen heel geweldige Lando, in ieder geval niet de Lando van eind vorig jaar”, zegt Villeneuve in Sky Sports The F1 Show. “We bleven zeggen dat dit kwam door de stap vooruit van Piastri. Maar zette Piastri wel een stap voorwaarts of zat Lando er gewoon niet lekker in?”

Keerpunt

De Formule 1-wereldkampioen van 1997 probeert het verschil in vorm en mindset tussen de twee teamgenoten te verklaren. “Norris bleef zeggen dat hij zich niet echt op zijn gemak voelde in de auto. Misschien heeft dat Piastri enigszins zelfgenoegzaam gemaakt”, aldus Villeneuve. “Als je alleen maar tegen je teamgenoot hoeft te vechten, ga je misschien niet tot het uiterste, die laatste tiende van een seconde.”

Het keerpunt voor Piastri was de Grand Prix van Azerbeidzjan. “We komen in Bakoe en ineens wint Max alles. En Lando zet een stap: hij rijdt sneller en beter dan hij het hele seizoen heeft gedaan. Maar Piastri zet die stap niet, hij zat al op de limiet. Als dat zo is en je moet twee tienden extra vinden, kom je problemen tegen die eerder niet bestonden”, vervolgt Villeneuve. “Dat sluipt in je hoofd, waardoor je langzamer en langzamer wordt. Je begint afstellingen te verzinnen die niet bestaan, je gaat twijfelen aan je manier van rijden. Je ziet in de data dat je teamgenoot in een bocht een tiende sneller is, waardoor je anders wilt gaan rijden. Juist dan gaat het mis.”

