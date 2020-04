Leclerc wint ook virtuele Grand Prix van China

Charles Leclerc heeft zijn tweede virtuele race op rij gewonnen. Net als twee weken geleden op het circuit van Melbourne was hij ook de sterkste in de race op het Shanghai International Circuit, de derde manche van de Virtual Grand Prix Series.

Polesitter Leclerc verloor de leiding aan Alexander Albon in de pits, omdat hij moest wachten op een andere coureur die binnenkomt. “It’s a joke!” verzuchtte Leclerc over zijn Twitch-kanaal. Daarna dook hij aan de binnenkant van de Red Bull de hairpin, maar erkende dat het te ambitieus is. Geen ‘Verstappentje’ dus (verwijzende naar de beslissende actie bij de Grand Prix van Oostenrijk vorig jaar), zoals Albon bij een eerdere race wel op Leclerc uitvoerde. Maar na een partijtje Grieks-Romeins worstelen door de eerste bochtensequentie heroverde Leclerc alsnog de leiding om die daarna niet meer af te staan.

Bij de openingsrace in Bahrein, ontbrak Leclerc nog. Maar het aantal Formule 1-coureurs dat aan de entertainende gameraces deelneemt is groeiende. Eerder sloten ook George Russell, Alexander Albon, Nicholas Latifi en Antonio Giovinazzi zich al bij ‘pionier’ Lando Norris aan en ditmaal was zijn McLaren-teamgenoot Carlos Sainz eveneens van de partij. Al schakelde hij zichzelf al vroeg in de race uit.

Bandbreedtezorgen

Overigens kampte Norris voor de derde maal op rij met verbindingsproblemen, waardoor hij weer niet mee kon doen. De winnaar van de openingsrace in Bahrein Guanyu Zhou maakte zich ook enige zorgen over zijn bandbreedte, waardoor Christian Lundgaard die de vorige race tweede werd standby stond bij Renault, maar de Chinees kon gewoon voor zijn virtuele thuispubliek van start gaan. Met een mooie podiumplaats als resultaat, met dank aan tijdstraffen voor Stoffel Vandoorne.

Max Verstappen laat de Virtual Grand Prix Series aan zich voorbij gaan. De Nederlandse Red Bull-coureur vindt de game F1 2020 die voor de klasse wordt gebruikt niet realistisch genoeg. Zijn ‘virtuele stoeltje’ werd ingenomen door Thibaut Courtois, de doelman van het Belgische nationale team en Real Madrid, de favoriete club van Sainz. Andere gastrijders waren Lazio-aanvaller Ciro Immobile en golfer Ian Poulter. Verder bestond het veld vooral uit testcoureurs, zoals het Mercedes-duo Stoffel Vandoorne en Esteban Gutiérrez.