António Félix da Costa heeft aan de boorden van de Adriatische Zee de eerste van twee ePrix’ op zijn naam geschreven. De Portugese Porsche-coureur sluit een indrukwekkende inhaalrace vanaf P13 in stijl af. Robin Frijns en Nyck de Vries spelen opnieuw geen enkele rol van betekenis.

De eerste race race op het Misano World Circuit Marco Simoncelli, zondag staat de tweede op het programma, levert het nodige spektakel op. Op de ruim vier kilometer lange, permanente omloop – een stijlbreuk van de elektrische serie met het gebruikelijke format van stratenraces – vliegen de stukken voor- en achtervleugel over het asfalt. Voornaamste slachtoffer is Pascal Wehrlein, de klassementsleider. Zijn race is na een flinke klapper, waarbij hij de voorvleugel van zijn Porsche verliest, ondanks een snelle servicebeurt voorbij.

Vooraan is het doorlopend stuivertje wisselen, liefst zeven coureurs lossen elkaar op P1 af. Robin Frijns, als negende gestart, meldt zich op een kwart van de ultrasnelle race (45 minuten) ook in de voorste linies. Met behulp van extra vermogen schuift hij zelfs op naar de zesde plaats, maar zakt vervolgens in sneltreinvaart terug naar de achterhoede. Daar komt hij Nyck de Vries, als twintigste gestart, tegen. De Fries speelt andermaal geen rol van betekenis namens Mahindra (veertiende), maar eindigt de race wel voor de Limburger die als achttiende over de finish komt.