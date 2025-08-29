Alexander Albon is alweer de derde coureur die in het Dutch GP-weekend op Zandvoort de rode vlag veroorzaakt. De Britse Thai reed in de tweede vrije training na de start-finish rechtdoor het grind in, en kwam tegen de barrières aan. Ook Albon hield gelukkig niks over aan de crash. De coureur kon gelijk uitstappen en terug naar de garage van zijn team lopen.

De boordradio van Max Verstappen vat het Grand Prix-weekend op Zandvoort tot nu toe goed samen: ‘Weer een auto in de muur?’. Na Lance Stroll eerder in de tweede vrije training, en Andrea Kimi Antonelli en Verstappen zelf in VT1, was het nu de beurt aan Alexander Albon.

Bekijk de beelden van de crash van de Williams-coureur hieronder:

