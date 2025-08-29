Aston Martin-coureur Lance Stroll maakte een flinke klapper tijdens de tweede vrije training op Zandvoort. De Canadees reed in bocht drie tegen de barrières, waardoor zijn oefensessie er meteen op zat. De AMR25 van de coureur is vooral aan de rechterkant flink beschadigd, waardoor er vanavond zeker overuren worden gedraaid door de monteurs van het Britse team.

De Canadees meldde meteen over de boordradio dat hijzelf oké was. Hoewel Lance Stroll de eerste coureur van het Dutch GP-weekend is die zo’n klapper veroorzaakt, is hij niet als enige van de baan geraakt. In de eerste vrije training gingen eerder Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen de grindbak in.

Bekijk de beelden van de crash hier:

