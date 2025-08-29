Nadat Andrea Kimi Antonelli eerder tijdens de eerste vrije training op Zandvoort al zijn oefensessie in de grindbak eindigde, was het meteen na het eerste uurtje oefenen voor de Dutch GP de beurt aan Max Verstappen. Na het maken van een proefstart, verremt de viervoudig wereldkampioen zich. VT1 eindigt zo voor de Red Bull-coureur in het grind.

Max Verstappen gaat er meteen na de eerste vrije training af, na het maken van een proefstart. De Nederlander rijdt goed weg, maar remt vervolgens te laat. De viervoudig wereldkampioen schiet hierdoor van de baan af bij het uitkomen van de Tarzanbocht. Het is niet vaak dat Verstappen naast de baan staat door een eigen fout. Het lijkt erop dat de Nederlander alleen vloerschade aan zijn uitstapje door de grindbak heeft overgehouden.

LEES OOK: VT1 Dutch GP Zandvoort: McLaren domineert, Verstappen blijft steken op zesde tijd

Bekijk de beelden hier:

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.