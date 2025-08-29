Onder uitdagende, winderige omstandigheden is vrijdagmiddag in Zandvoort de eerste vrije training voor de Grand Prix van Nederland, de Dutch GP, afgewerkt. McLaren domineert, zoals verwacht, met Lando Norris en Oscar Piastri en Max Verstappen moet zich tevreden stellen met de zesde tijd. Verder springt het grote aantal lege plekken op de tribunes in het oog.

Incidenten zijn er al meteen volop. Zo maakt Lewis Hamilton na een minuutje of tien in zijn Ferrari een spectaculaire 360-gradenspin, maar behalve flat spots op zijn banden houdt hij er geen al te serieuze schade aan over. Datzelfde geldt min of meer ook voor Yuki Tsunoda (foto boven) die de wagen kwijtraakt en door het grind schiet. De bolide wordt in de garage standaard wel aan een serieuze controle onderworpen.

Even later zorgt Kimi Antonelli voor de eerste rode vlag van het weekend. In bocht negen schiet de 18-jarige Mercedes-belofte rechtdoor en vervolgens komt hij muurvast te zitten in de grindbak.

Meer uitstapjes door het grind

Op het moment van de korte onderbreking staat Max Verstappen op mediums met 1.12,101 overigens bovenaan de tijdenlijst. Even later verbetert de viervoudig wereldkampioen zich tot 1.11,986. Na de hervatting vallen er wederom diverse uitstapjes door het grind te noteren, onder andere van Carlos Sainz. Ongeveer halverwege de sessie grijpt McLaren de macht. WK-leider Oscar Piastri neemt ondanks een klein slippertje de snelste tijd over van Verstappen, in 1.11,794, maar wordt al snel afgelost door teamgenoot Lando Norris op softs (1.10,278).

Met een schuin oog op een dreigend wolkendek en de grote kans op regen tijdens de tweede vrije training kiezen de teams feitelijk al voor een kwalificatiesimulatie, dus op de zachte compound. Verstappen noteert op de softs de zesde tijd, achter de McLarens van Norris en Piastri, de Aston Martins van Lance Stroll en Fernando Alonso en de Williams van Alexander Albon. Met zijn tijd (1.11,218 ) geeft hij bijna een seconde toe op de snelste tijd.

En de Ferrari’s? Die rijden teleurstellend in het achterveld. Charles Leclerc eindigt op de veertiende tijd, Lewis Hamilton op de vijftiende. George Russell (Mercedes) zorgt voor het slotakkoord van de sessie. Hij gaat net als zijn teamgenoot Antonelli eerder vol door het grind.

Top-10: Norris, Piastri, Stroll, Alonso, Albon, Verstappen, Russell, Sainz, Bortoleto, Gasly.

De tweede vrije training staat later vandaag op het programma, om 16.00 uur.

Uitslagen

