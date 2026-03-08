Nog geen twintig rondes zijn gereden tijdens de openingsrace in Melbourne, maar de inmiddels vijfde uitvaller is een feit. Valtteri Bottas kwam vlak voor de ingang van de pitstraat ineens tot stilstand, door een probleem aan de gloednieuwe bolide van het Amerikaanse team. Het is niet het gedroomde debuut van Cadillac, die dit jaar voor het eerst in de Formule 1 optreedt.

Valtteri Bottas veroorzaakte zo bij zijn rentree in de Formule 1 de tweede Virtrual Safety Car van de race. Fernando Alonso en Nico Hülkenberg konden beide hun race in Melbourne ook niet afmaken. Bekijk het moment van de Fin hier:

