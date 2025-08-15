Oliver Bearman probeert dit seizoen als coureur bij Haas zijn kans te grijpen in de Formule 1. De jonge Brit doet dat onder andere door zo min mogelijk aan het toeval over te laten, zo vertelt hij in een interview met FORMULE 1 Magazine. Zo speelt voor hem bijvoorbeeld muziek een belangrijke rol in de voorbereiding op een race.

– Elke coureur, in de Formule 1 of in andere klassen, heeft zo zijn specifieke voorbereiding op het rijden. Welke routines of rituelen heb jij zoal?

“Voor mij is muziek in de voorbereiding op een sessie sowieso heel belangrijk. Dat kan van alles zijn. Maar een specifiek ritueel als in bijgeloof? Daar probeer ik me niet aan vast te klampen. Ik vind het vooral belangrijk dat ik mijn voorbereiding heel serieus neem, ik ben daarin heel grondig.”

“Ik bekijk vooraf heel veel onboard beelden en na elke sessie houd ik ervan de data uitgebreid te analyseren. Je moet je huiswerk doen en zo goed mogelijk voorbereid zijn. Dat is voor mij essentieel, zo kom ik mentaal ook in de juiste staat voordat ik in de auto stap. Het is namelijk een fijn gevoel als je weet wat je te doen staat. Dat geeft me vertrouwen op de baan.”

Bearman vervolgt: “Haas is een jong en dynamisch team. Dat betekent dat we samen stappen zetten, de mensen in het team en ik. Als junior zat ik bij Ferrari en dat was heel leerzaam, maar wel een verschil met deze rol. De stap naar Haas heeft me weer nieuwe en andere mogelijkheden gegeven om door te groeien in de Formule 1.”

