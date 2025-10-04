Oscar Piastri moet in Singapore genoegen nemen met de derde startplek. De McLaren-coureur zag de hele sessie lang al hoe zowel Max Verstappen als de Mercedes-coureurs een maatje te groot waren, maar kon nog wel Andrea Kimi Antonelli achter zich houden. ‘Meer zat er ook niet in’, geeft de Australiër toe.

Terwijl George Russell en Max Verstappen streden om de pole position, zat er voor kampioenschapsleider Oscar Piastri uiteindelijk niet meer in dan een startpositie op de tweede rij. ‘Ja, natuurlijk wilde ik meer’, verzucht de Australiër na de sessie meteen, tegenover interviewer David Coulthard. Om de coureurs zoveel mogelijk van de hitte op het Marina Bay Street Circuit te ontzien, werd de top-drie na de kwalificatie tegelijkertijd geïnterviewd.

Russell een maatje te groot

“Maar ik denk niet dat we nog de vier tienden in de auto hadden, die nodig was om George uit te dagen voor de pole position”, vervolgt Piastri zijn analyse. “Dus uiteindelijk ben ik wel blij met het resultaat. Het voelt over het algemeen wel als een goed weekend, en de sessie verliep zonder grote incidenten. Dat is alles wat ik uiteindelijk echt nodig had.” Teamgenoot en naaste titelrivaal Lando Norris start de race vanaf de vijfde plek, achter Andrea Kimi Antonelli.

