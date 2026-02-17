Ralph Boschung is aangesteld als ontwikkelingscoureur bij het Audi Formule 1-team. Dat maakte de Duitse fabrikant bekend via de sociale mediakanalen. Ook de Britse Formule 3-coureur Freddie Slater maakt deel uit van het nieuwe programma. Het doel is om jong talent klaar te stomen voor de koningsklasse.

De 28-jarige Boschung beëindigde begin 2024 zijn racecarrière. De Zwitser reed van 2017 tot en met 2023 in de Formule 2 en behaalde daar één overwinning tijdens de sprintrace in Bahrein. In de loop van vorig jaar hintte Boschung al op een rol binnen het Sauber en daarna Audi-project. Hij deelde meerdere berichten op sociale media en het wordt nu bevestigd dat hij een development driver is geworden voor het team.

Boschung heeft jaren race-ervaring, terwijl Slater een opkomend talent is. Audi houdt de Formule 3-coureur scherp in de gaten. Beide coureurs zullen betrokken zijn bij de ontwikkeling van de auto, onder meer via simulatorwerk, testsessies en technische feedback. Voor de Brit is het een aanvulling op zijn F3-loopbaan, terwijl Boschung zijn racecarrière weer nieuw leven in blaast.

‘Toekomstige Audi-kampioen’

Het opleidingsprogramma ging eind januari van start en staat onder leiding van voormalige Formule 1-coureur Allan McNish, drievoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans. “Het is een verantwoordelijkheid waar ik enorm gepassioneerd over ben. We zoeken niet alleen pure snelheid, maar ook veerkracht, intelligentie en teamgerichte mentaliteit die een toekomstige Audi-kampioen kan opleveren”, aldus McNish.

Met het oog op 2030 wil Audi bouwen aan een winnend team en een toekomst in de Formule 1. Teambaas van het Duitse team, Jonathan Wheatley, ziet het traject als een strategie van Audi om talenten een kans te geven. “Investeren in de kampioenen van morgen vormt de basis van onze Formule 1-strategie. Het benadrukt onze ambitie om op lange termijn competitief te zijn en jong talent kansen te bieden”, merkt de Brit op.

