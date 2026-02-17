Oscar Piastri voert in 2026 een aantal wijzigingen door in zijn persoonlijke team. Zo krijgt oud-coureur en manager Mark Webber een minder prominente rol; hij zal minder vaak meereizen naar de verschillende Grands Prix, zo bevestigen Australische bronnen. Naar verluidt houdt dat verband met spanningen tussen Webber en McLaren. Het management van Piastri zou immers meermaals hebben gesuggereerd dat Lando Norris werd voorgetrokken in de titelstrijd.

Voormalig Red Bull-coureur Mark Webber en diens partner Ann Neal blijven verantwoordelijk voor het managen van Piastri’s carrière. Echter, waar de negenvoudig racewinnaar vorig jaar nog nadrukkelijk aanwezig was in de paddock, treedt hij dit seizoen meer naar de achtergrond. Terwijl Webber zich voortaan vooral richt op commerciële zaken, zal Piastri’s voormalige race-ingenieur – de Portugese Pedro Matos – hem op het circuit en in de paddock ondersteunen.

Druk vanuit McLaren?

Volgens het Duitse medium F1-Insider is deze reorganisatie niet uitsluitend ingegeven door sportieve overwegingen. Op advies van McLaren zou Piastri de wijzigingen hebben doorgevoerd. Het management van de Australiër wakkerde vorig jaar immers de geruchten aan dat Norris een voorkeursbehandeling kreeg binnen het team. Op het hoogtepunt leidde dat tot speculaties over een mogelijke transfer, iets wat binnen McLaren allerminst enthousiast werd ontvangen.

In de paddock klonken bovendien geruchten dat de relatie tussen Webber en McLaren – en met name met CEO Zak Brown – was bekoeld. Het team zou daarop ‘druk’ hebben uitgeoefend op Piastri om zijn management op en rond het circuit te reorganiseren.

