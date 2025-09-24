Williams-teambaas James Vowles kijkt met gematigd optimisme vooruit naar de resterende races van het Formule 1-seizoen. Waar de Britse renstal eerder dit jaar sterke prestaties liet zien op circuits als Bakoe en Imola, verwacht Vowles namelijk dat Singapore een flinke uitdaging wordt voor zijn team. Toch liggen er volgens hem nog voldoende kansen op de andere circuits.

Carlos Sainz pakte tijdens de GP Azerbeidzjan zijn eerste podiumplaats als Williams-coureur, en dat was uiteraard reden voor een feestje bij het Britse team. “We waren snel in Bakoe, en dat zijn we daar eigenlijk altijd al geweest”, vertelt teambaas James Vowles tegenover de media. De Brit blikt echter ook meteen vooruit naar de volgende Grand Prix op het Marina Bay Street Circuit. “Singapore wordt gewoon een lastig verhaal, zo simpel is het eigenlijk.” De krappe, bochtige straten van Singapore vragen om maximale downforce – precies waar de FW46 tekort komt. “Mijn inschatting is dat we het zwaar gaan krijgen in Singapore”, stelt de Brit. “Zodra we met maximale vleugelafstelling moeten rijden, weten we eigenlijk al dat deze auto daar totaal niet voor is gemaakt.”

Volgens Vowles is dat geen verrassing: Williams rijdt in Singapore met een achtervleugel die al een jaar oud is. “We hebben simpelweg niet geïnvesteerd in een nieuwe achtervleugel.” De keuze om geen nieuwe high-downforce-achtervleugel te ontwikkelen, was bewust. Het team besloot zijn middelen te richten op circuits waar de Williams beter tot zijn recht komt.

Focus op resterende races

Volgens Vowles liggen de beste kansen voor Williams daarom in de slotfase van het seizoen. “Er komen nog een paar circuits aan die ons wél goed liggen”, klinkt hij optimistisch. “Abu Dhabi zou denk ik heel goed voor ons kunnen zijn, Las Vegas ook, en ik denk dat Brazilië en Mexico ons ook wel kunnen liggen. Er staan dus nog genoeg races op de kalender waar we een goede kans maken.”

