In samenwerking met Automobilist organiseerde FORMULE 1 Magazine een Q&A met voormalig coureur David Coulthard. Wij vroegen jullie je vragen in te sturen, de beste vragen werden geselecteerd en zijn gesteld.

Hoe was het om in 1994 bij Williams de plek van de verongelukte Ayrton Senna in te nemen? Wat maakte Mika Häkkinen net dat beetje sneller in 1998 en 1999 en is de botsing met Michael Schumacher in België in 1998 ooit uitgepraat?

Kijk de Q&A hier terug, aan het eind wordt er nog een poster weggegeven door Coulthard voor de beste vraag (een Nederlandse inzending…):

