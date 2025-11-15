De Nederlandse Natalie Corsmit is de derde vrouw ooit die als steward in de Formule 1 optreedt. In een sport waar elke seconde telt en waar tradities vaak hardnekkig zijn, breekt zij op stille maar krachtige wijze door een symbolische muur.

Dat slechts twee vrouwelijke stewards haar voor gingen in de F1, daar blijft Cormsit vrij nuchter onder. “Het moet niet uitmaken of het een man of een vrouw is en je moet gewoon dezelfde kennis en kwaliteiten hebben”, stelt ze. “Voor de diversiteit in de autosport is het natuurlijk goed, en daar is de afgelopen jaren wel aan gewerkt.”

Dat er in verhouding zo weinig vrouwelijke F1-stewards zijn, is volgens Corsmit niet vreemd. “Toen ik me in 2004 aanmeldde bij de KNAF, was er maar één andere vrouw in een groep van 40 stewards. Hierdoor is het statistisch gezien natuurlijk moeilijker als vrouw door te breken.” Ze kreeg destijds direct te horen dat ze in een haantjeswereld terecht zou komen, maar heeft er geen last van gehad. “Eerlijk gezegd ben ik nooit anders behandeld door mijn mannelijke collega’s, coureurs of teams.”

