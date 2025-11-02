De Nederlandse Natalie Corsmit is de derde vrouw ooit die als steward in de Formule 1 optreedt. Ze vertelt in een interview met FORMULE 1 Magazine over haar pad naar de koningsklasse, de kritiek die zij en haar collega’s krijgen te verduren en waarom een vaste pool stewards niet de oplossing is. “Je moet een afstand bewaken.”

Natuurlijk is dan niet iedereen altijd blij met de beslissing van de stewards, maar dat hoort volgens Corsmit nu eenmaal bij sport. “Als er iets gebeurd is tussen twee partijen, dan heb je altijd kans dat één partij niet blij is en de andere wel.”

Mede hierdoor twijfelt Corsmit dan ook of er een vaste pool met stewards, waar de laatste tijd wel vaker over wordt gesproken in de paddock, moet komen in de Formule 1. “Ik denk dat heel belangrijk is dat een steward onafhankelijk blijft en dus niet te familiair wordt met de teams en coureurs. Je moet een afstand bewaken”, gelooft ze. “Daarom is een wisselende pool juist goed. Zo voorkom je ook dat een coureur gaat zeggen: ‘Deze steward heeft het hele jaar al de pik op mij’.”

