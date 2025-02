Mike Salo verwacht dat hij, na Johnny Herbert, de volgende oud Formule 1-coureur zal zijn die zijn werkzaamheden als journalist niet meer kan combineren met zijn rol als FIA-steward. “Het is onwaarschijnlijk dat ik in 2025 steward zal blijven.”

Mike Salo is sinds 2012 een vaste waarde voor de autosportfederatie en daarnaast ook actief als analist voor Viaplay in Scandinavië. Tegenover het Finse medium Iltalehti legt de Fin uit dat hij zichzelf niet meer voor de FIA als steward ziet werken, mede omdat hij druk is met allerlei andere projecten.

“Ik zeg het niet met zekerheid, maar het is onwaarschijnlijk dat ik in 2025 nog steward zal blijven”, begint hij zijn verhaal. “Ik heb geen tijd. Andere zaken overlappen met mijn schema. Bovendien kunnen er kleine belangenconflicten ontstaan wanneer je ander werk doet dat met dezelfde sport te maken heeft. Ik doe liever helemaal niets dan het risico te lopen dat iemand boos wordt over wat ik doe.”

Bevooroordeeld

Vorige maand werd Johnny Herbert nog door de FIA bedankt voor zijn bewezen diensten. Zijn taken als FIA-steward en media-analist werden als ‘onverenigbaar’ beschouwd. In 2024 kwam Herbert meerdere keren in opspraak vanwege zijn uitspraken in de media. Hij staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen en uitte herhaaldelijk felle kritiek op Max Verstappen, waardoor hij zich genoodzaakt voelde de dubbele tijdstraf voor de Nederlander tijdens de Grand Prix van Mexico toe te lichten. “Hij bekritiseerde Max Verstappen en een paar andere coureurs vrij openlijk, dus de FIA vond dat hij bevooroordeeld was”, merkt Salo op, die op zijn beurt minder uitgesproken is.

Mocht Salo de laan uitgaan, dan is hij samen met Herbert de tweede oud-Formule 1-coureur die in korte tijd als FIA-steward vertrekt. Behalve Herbert kreeg ook de FIA zelf de nodige kritiek. Onder anderen George Russell, Zak Brown en Jos Verstappen riepen op tot meer consistentie en professionalisering bij de stewards. Laatstgenoemde zei in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine: “Het zou helpen als er een vaste pool komt met stewards. En ook geen voormalig Formule 1-coureurs meer.”

