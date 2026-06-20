Drie sterke vrouwen, drie scherpe meningen. In iedere editie van FORMULE 1 Magazine reageren Stéphane Kox, Paulien Zwart en Chatilla van Grinsven, ieder vanuit hun eigen perspectief, op een prikkelende stelling. Dit keer met het oog op vaderdag morgen: ‘Een veeleisende vader is onmisbaar om als kind de top te bereiken’

Loading