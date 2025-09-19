Lando Norris lijkt een man met een missie in Bakoe. De Brit, tweede in het WK achter teamgenoot Oscar Piastri, is in de openingstraining met afstand de snelste. Max Verstappen eindigt op een seconde als zevende, omdat hij er in de slotfase door een foutje niet in slaagt een vliegende ronde aan elkaar te knopen.

Na een veertiendaagse racepauze, behalve voor Max Verstappen die vorige week op de Nürburgring onder massale publieke belangstelling zijn GT-licentie voor de Nordschleife behaalde, is circus Formule 1 neergestreken op het stratencircuit in Bakoe. Een asfaltlint door de historische binnenstad waar net als bij het vorige nummer in Monza hoge topsnelheden worden bereikt.

In de openingsfase wordt direct duidelijk waarom de Azerbeidzjaanse GP doorgaans (op de eerste editie na) eentje vol uitdagingen is. Gabriel Bortoleto is de eerste die buiten de baan, zonder schade, belandt. Hij zal dit weekend niet de laatste zijn. Erg lang duurt de eerste sessie niet: na een kwartier wordt die stopgezet omdat er in een van de kerbstones in bocht 16&7 iets is losgeraakt. Hoewel het een eenvoudige ingreep lijkt het probleem te verhelpen, is dat niet het geval.

Oscar Piastri staat op dat moment al in de garage. Een motorprobleem lijkt de eerste training van de WK-klassementsleider volledig in de war te gooien, maar de schade wordt vrij vlot gerepareerd. George Russell heeft tot dat moment de snelste tijd genoteerd. De Brit die donderdag de gebruikelijke mediaverplichtingen door ziekte moest overslaan, lijkt daarvan nog niet hersteld getuige zijn sonore, zieke en onherkenbare stem over de boordradio als hij een vreemde geur in de cockpit meldt. Russell heeft daarnaast ook nog pech dat de Mercedes W16 op het rechte stuk behoorlijk stuitert.

Het oponthoud duurt uiteindelijk ruim twintig minuten, waarna het vanzelfsprekend druk is op de baan en Lewis Hamilton ternauwernood aan een klapper ontsnapt. Norris noteert in de verkorte sessie, waarin Verstappen in de slotminuten zijn vliegende ronde door een foutje in rook ziet opgaan, de snelste tijd.

Uitslagen

