Max Verstappen heeft in de eerste vrije training van de Grand Prix van Canada meteen indruk gemaakt: in Montréal was hij iedereen de baas. McLaren komt vooralsnog niet in het stuk voor. Hoe anders is dat voor Williams: Alexander Albon en Carlos Sainz completeren verrassend de top drie.

Al snel nadat het licht op groen springt, is het druk op het Circuit Gilles Villeneuve. Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson en Isack Hadjar hebben de gele banden onder de respectievelijk Kick Sauber C45 en VCARB 02 geschroefd gekregen. De rest van het veld staat op de rode band. Opnieuw de C6-compound, het extra zachte rubber dat Pirelli tijdens het raceweekend in Imola introduceerde en een week later in Monaco ook inzette. Franco Colapinto, die onder druk staat, bewijst dat er in de eerste testminuten weinig grip op het asfalt ligt. De Argentijn spint in bocht twee en komt achterstevoren tot stilstand. Ook Kimi Antonelli vergalopeert zich, terwijl Lando Norris een momentje heeft in de hairpin.

Rode vlag

In de beginfase noteert de ene na de andere coureur de snelste ronde. Wanneer Charles Leclerc aan kop van de tijdenlijst staat, wordt de sessie onderbroken door een rode vlag. Uitgerekend de Monegask remt in aanloop naar bocht drie te laat, blokkeert zijn rechtervoorwiel, raakt de bandenstapel en komt achterstevoren tot stilstand in bocht vier. Dat betekent werk aan de winkel voor de monteurs van Ferrari.

Halverwege de eerste vrije training is Max Verstappen de snelste man op de baan. Lewis Hamilton spint in bocht 10 – dezelfde plek waar Norris eerder al een momentje kende. Even later verremt Hülkenberg zich in diezelfde bocht – inmiddels rijdend op de rode band – en raakt als eerste coureur dit weekend de beruchte ‘Wall of Champions’. Verder kent de sessie een rustig verloop zonder rode vlaggen of andere incidenten.

In de slotfase verbetert Verstappen zijn tijd op een nieuw setje softs en verdringt daarmee George Russell van de koppositie op de tijdenlijst. De Williams FW47 komt uitstekend tot zijn recht op het circuit van Montréal, waar – in tegenstelling tot het Circuit de Barcelona-Catalunya – geen lange doordraaiers zijn. Alexander Albon en Carlos Sainz volgen de Nederlander met respectievelijk de tweede en derde snelste tijd. Verder valt op dat Oscar Piastri door het drukke verkeer meerdere ronden moet afbreken. Norris blijft steken op de zevende plek, terwijl Piastri uiteindelijk als veertiende eindigt. De tweede vrije training begint vrijdagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen

