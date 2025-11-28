Oscar Piastri heeft het voorlaatste nummer van 2025 in stijl afgetrapt. De Australiër laat bij het eerste en enige trainingsuurtje voor de Grand Prix van Qatar meteen de spierballen rollen: hij blijft teamgenoot Lando Norris nipt voor en geeft Max Verstappen en Red Bull stof tot nadenken.

Meters maken, data verzamelen en banden proberen te begrijpen: het zijn de voornaamste thema’s waarmee alle tien Formule 1-teams hun coureurs bij het invallen van de schemering in Qatar de baan op sturen. Zestig minuten, meer tijd is er bij het sprintweekend in de woestijn immers niet om antwoorden te vinden. En dus is het vanaf de openingsminuut spitsuur op het Losail International Circuit.

Na de bizarre ontknoping in Las Vegas afgelopen zondag, Lando Norris en Oscar Piastri werden na de race gediskwalificeerd vanwege te hoge plankslijtage, staat de druk er bij de drie overgebleven kanshebbers op de wereldtitel vol op. Al voelt Max Verstappen die volgens eigen zeggen helemaal niet. Hij is de outsider, die na de Dutch GP al afscheid had genomen van een vijfde kroon. Inmiddels staat de regerend wereldkampioen met Piastri gedeeld tweede, op 24 punten van klassementsleider Norris.

Het enige trainingsuurtje laat zien dat het veld ook in Qatar zeer aan elkaar gewaagd is, al kunnen de hoeveelheid brandstof aan boord en de motorsetting een vertekend beeld geven. De marges zijn in zestig minuten vol gas miniem. Verstappen klaagt in de openingsfase over stuurproblemen, Charles Leclerc over de balans van zijn Ferrari. De Nederlander heeft ook nog een akkefietje op de baan met oud-teamgenoot Pierre Gasly, die hem volgens eigen zeggen flink hindert en dat gepaard laat gaan met wat krachttermen.

Beide McLarens, waar voor de race nog flink aan de auto’s is gesleuteld, hebben tijd nodig op snelheid te komen. Norris vraagt zich halverwege af waar hij de anderhalve seconde die hij langzamer is dan trendsetter George Russell in de Mercedes moet zien te vinden. Hij haalt er weliswaar nog een flinke hap vanaf, maar het gat van bijna viertiende zal de Brit op weg naar de sprint- en reguliere kwalificatie niet lekker zitten. Collega Piastri geeft bijna zeventiende toe op Russell. Opvallend is de derde plaats namens Racing Bulls van Isack Hadjar, die waarschijnlijk volgende week wordt aangekondigd als nieuwe teamgenoot van Verstappen in 2026.

De Fransman is in de slotminuten bij de kwalificatiesimulaties (met zachtste band) de eerste die de tijd van Russell verbetert. Maar die houdt niet lang stand. Piastri laat zien dat hij de wereldtitel nog lang niet uit zijn hoofd heeft gezet. De Australiër klokt nipt voor Norris en ruim voor Fernando Alonso de snelste tijd. Verstappen geeft bijna zestiende toe.

Uitslagen

