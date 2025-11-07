Lando Norris heeft zijn vorm van de laatste GP in Mexico meegenomen naar Brazilië, zo lijkt het. De Britse kampioenschapsleider maakt een ferm openingsstatement bij de eerste en enige vrije training van de GP São Paulo. Max Verstappen daarentegen stapt allerminst tevreden uit zijn bolide.

Het vijfde en voorlaatste sprintweekend van 2025 betekent voor de tien Formule 1-teams weer alle hens aan dek. In slechts één trainingsuur in plaats van de gebruikelijke drie moeten de auto’s worden afgesteld en richting worden gekozen voor de resterende kwalificaties, races en de weersomstandigheden. Die beïnvloeden de nummers in São Paulo nogal eens. Mogelijk ook dit weekend: er wordt met name op zaterdag regen verwacht.

Om beslagen ten ijs te komen is het vanaf het moment dat de lichten op groen gaan, vijf minuten later dan gepland door opruimwerkzaamheden op de baan, druk op het korte asfaltlint. Yuki Tsunoda is binnen enkele minuten de eerste coureur die schade rijdt. De Japanner gaat eraf in bocht 4, eindigt in de bandenstapel, kan wel op eigen kracht de garage halen maar mist door schade kostbare trainingstijd. George Russell voelt zich aanmerkelijk prettiger op de baan: de Brit die drie jaar geleden in São Paulo zijn eerste F1-boekte, is een fractie sneller dan Max Verstappen. De marges zijn opnieuw flinterdun: de eerste zeventien coureurs zitten binnen seconde van Russell.

In het slotkwartier, wanneer met de medium band onder de auto de kwalificatiesimulaties voor de sprintrace op het programma staan, blijkt andermaal dat McLaren ook voor de GP São Paulo de beste papieren lijkt te hebben. Oscar Piastri klokt met afstand de snelste tijd, ruim ook voor teamgenoot Lando Norris. Maar de Brit perst er vervolgens alsnog een snellere ronde uit. Max Verstappen daarentegen breekt in de slotminuten zijn kwalificatiesimulatie af. De wereldkampioen is niet blij met de afstelling van de RB21, klaagt over onbalans.

Ferrari slaat de simulaties helemaal over, Nico Hülkenberg zet de gifgroene Stake op de derde plaats en teamgenoot Gabriel Bortoleto zorgt op P6 alvast voor wat hoop in de Braziliaanse harten. Verstappen sluit de sessie op bijna anderhalve seconde van Norris en op een hardere band als zeventiende af, collega Tsunoda als laatste.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.