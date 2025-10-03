Aston Martin-coureur Fernando Alonso is – verrassend – als beste uit de verf gekomen in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Singapore. Op het uitdagende stratencircuit blijven noemenswaardige incidenten uit. Max Verstappen komt onder een dik wolkendek tot de derde tijd.

Voor Oscar Piastri is het de eerste keer dat hij weer achter het stuur van zijn McLaren kruipt na zijn dubbele crash in het GP-weekend van Azerbeidzjan. De leider in de WK-stand kiest voor een rustige opbouw van zijn sessie zonder risico’s te nemen. Hij sluit het eerste trainingsuurtje af met de vijfde tijd. Overigens raakt hij in de slotfase nog wel even de muur, zij het dit keer zeer lichtjes en zonder schade.

VT1 in Singapore begint dramatisch voor Alexander Albon. Hij meldt brand aan boord van zijn Williams-bolide, een gevolg van oververhitte remmen. In een enorme rookwalm parkeert hij de auto voor de pitbox van het team. Het betekent einde sessie voor Albon.

Oververhitte remmen

Halverwege de training leidt Fernando Alonso verrassend de dans met 1.32,054 seconden, gereden op mediums trouwens, vóór respectievelijk Lando Norris en Max Verstappen op de harde compound.

In het tweede deel van de sessie en in de vroege schemering wordt er vervolgens overgeschakeld naar het zachte rubber en vindt er in de tijdenlijst een stevige herschikking plaats met Ferrari-coureur Charles Leclerc aanvankelijk als snelste man. In de slotfase noteert ‘good old‘ Fernando Alonso namens Aston Martin vanuit het niets de snelste tijd (1.13,117).

Top-10: Alonso, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Piastro, Norris, Hadjar, Sainz, Tsunoda. Ocon.

De tweede vrije training staat later vandaag op het programma, om 15.00 uur (Nederlandse tijd).

Uitslagen

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.