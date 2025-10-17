Lando Norris heeft de snelste tijd genoteerd tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Nico Hülkenberg noteerde verrassende tweede tijd, gevold door Oscar Piastri. Max Verstappen was de hele sessie snel, maar bleef in de slotfase steken op P5.

De eerste vrije training in Austin is belangrijk voor de teams en coureurs. Vanwege het sprintformat dit weekend is het de enige training voor de Amerikaanse Grand Prix. Alles wat normaal over drie trainingen wordt uitgesmeerd, wordt in deze ene sessie gepropt. Van het finetunen van de afstelling tot het simuleren van de race en kwalificatie.

Voor de niet doorgewinterde fan is het overigens extra opletten. Liefst zes afwijkende liveries rijden rond op het Circuit of the Americas. McLaren, Racing Bulls, Aston Martin, Alpine, Haas en Williams zijn allemaal te bewonderen in een andere kleurstelling. Toegegeven, de een is wat beter geslaagd dan de ander, maar over smaak valt niet te twisten, zullen we maar zeggen.

Max Verstappen staat lange tijd bovenaan, tot de rode bolide van Lewis Hamilton na twintig minuten het stokje van hem overneemt. Rood is overigens ook de kleur van de vlag die niet veel later gezwaaid wordt. Er is een onderdeel van de Aston Martin van Lance Stroll afgevlogen en deze ligt op een kerbstone. Gelukkig is de baan snel weer opgeruimd en wordt de sessie hervat.

Versnellingsbakken geven de geest

Alle coureurs rollen weer het circuit op, behalve Carlos Sainz. Er is een probleem gesignaleerd in de versnellingsbak van de Spanjaard. De Williams-monteurs moeten direct aan de bak omdat de bolide snel gerepareerd moet worden voor de sprintkwalificatie die later volgt vandaag. Hetzelfde geldt voor Charles Leclerc in de slotfase van deze training.

Met nog ruim tien minuten op te klok is het tijd om deze kwalificatie te simuleren. Verstappen zet direct de toon op de rode band en snelt naar de rapste tijd. Alonso duikt daar verrassend direct onder. Uiteindelijk is het Norris die ruim drie tienden onder de tijd van de Spanjaard duikt en zo de sessie als snelste afsluit, gevolgd door Hülkenberg en Piastri. Verstappen moet zijn laatste vliegende ronde afblazen en blijft steken op P5.

De sprintkwalificatie gaat vanavond om 23.30 van start (Nederlandse tijd).

Uitslagen

