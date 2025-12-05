Lando Norris stapt vannacht met een redelijk voldaan gevoel zijn bed in. De Britse WK-klassementsleider deelt ook in de tweede en voorlaatste training de lakens uit. Hij is met afstand de snelste, geeft Max Verstappen en Oscar Piastri, zijn enige twee titelrivalen, stof tot nadenken. Al concentreert de wereldkampioen zich op andere zaken.

De gastoptredens van negen jonge coureurs behoren tot het verleden in de tweede vrije training, die voor Oscar Piastri – een van de drie overgebleven – de eerste kennismaking met het asfalt en de omstandigheden van het slotnummer in Abu Dhabi is. De Australiër tilt er kennelijk niet zwaar aan dat hij eerder in de middag een uurtje heeft overgeslagen: hij gaat als een van de laatste coureurs naar buiten. “Het gemis van VT1 zal hem niet schaden”, gelooft Sky Sports’ analist en voormalig F1-coureur Anthony Davidson.

De avondsessie begint met een opvallend incident, waarbij Max Verstappen en Lando Norris betrokken zijn. De wereldkampioen hindert zijn Britse titelrivaal, die zich daar via de boordradio meteen over beklaagt. “Wat is die gast (Verstappen) aan het doen? Ik had wel kunnen crashen…” De geestelijke oorlogsvoering is kennelijk gestart, de wedstrijdjury maakt verder geen tijd vuil aan het lichte vergrijp.

Isack Hadjar, volgend jaar bij Red Bull de nieuwe teamgenoot van Verstappen, klokt ondertussen nipt voor Oliver Bearman op de zachtste band de snelste tijd. Norris en Verstappen zijn het eerste half uur voor long-runs onderweg op de mediumband. De Britse klassementsleider is daarop een tiende sneller, Piastri daarentegen een fractie langzamer dan Verstappen. Wanneer de wereldkampioen ook aan een kwalificatiesimulatie begint, klimt hij naar de top van de ranglijst. Niet voor lang trouwens, Norris gaat flink onder zijn tijd door (0.363).

“We concentreren ons meer op de racesnelheid”, verklaart Red Bulls teambaas Laurent Mekies bij Sky Sports. “Daarom hebben we maar één kwalificatiesimulatie op de zachtste band gedaan. Je kunt hier inhalen, dit is daarvoor een van de betere banen, dus is racesnelheid en bandenmanagement onze prioriteit.” Piastri kwakkelt een uur lang, heeft zijn topvorm van vorige week in Qatar voorlopig niet meegenomen naar de andere woestijn. De achterstand op teamgenoot Norris bedraagt liefst 0,7 seconde. oorzaak? Balansproblemen.

“Oscar zit er nog niet lekker in, maar dat komt nog wel”, meent McLarens topman Zak Brown. “Ik ben onder de indruk hoe ontspannen onze coureurs naar deze finale zijn gekomen, veel relaxter dan normaal. We hebben donderdag een geweldige team-barbeque gehad en de speeches die Oscar en Lando daar samen gaven waren indrukwekkend.”

