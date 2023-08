Niet Max Verstappen maar Lando Norris klokte de snelste tijd in de tweede vrije training van de Dutch Grand Prix. Toch zal McLaren met gemengde gevoelens terugkijken op de sessie omdat Oscar Piastri al vroeg het toneel moest verlaten vanwege een crash.

De training in de duinen begon meteen vol actie. Eerst was het Max Verstappen die zijn snelle ronde moest afbreken omdat hij in de ankers moest om een Haas te ontwijken. Daarna verloor Oscar Piastri de controle over zijn McLaren in de Hugenholtzbocht en parkeerde zijn bolide in de bandenstapel. Enkele momenten later klapte Daniel Ricciardo pal naast zijn landgenoot in de banden omdat hij het wrak te laat zag. De rode vlag werd uitgehangen en de sessie werd stilgelegd. De AlphaTauri-coureur had last van zijn linkerhand en ging voor controle naar het medisch centrum.

Met nog 37 minuten op te klok werd de sessie hervat. De coureurs hadden de zachte banden onder de auto’s laten schroeven en de een na de ander schoot naar de snelste tijd. Lando Norris topte de tijdenlijst en zelfs Verstappen, die er goed voor was gaan zitten, kon niet aan zijn tijd tippen. De Nederlander liet over de boordradio horen dat hij niet geheel tevreden was met de Red Bull.

Carlos Sainz, die eerder vandaag zijn zitje moest afstaan aan Robert Shwartzman voor een rookietraining, had een momentje in de grindbak maar kon zijn weg vervolgen. Ook al gaat het slechts om een training, toch konden de Ferrari’s geen vuist maken op Circuit Zandvoort. Wie wel wederom indruk maakte was Alex Albon. In de eerste sessie snelde hij naar de vijfde tijd, nu naar de derde.

