Het tweede trainingsuitje van de dag voor de Formule 1-coureurs in Bakoe is er voor McLaren één om snel te vergeten. Lando Norris loopt in VT2 voor de GP van Azerbeidzjan averij op en moet de sessie halverwege afbreken, ook teamgenoot Oscar Piastri komt niet uit de verf. Daarentegen kan bij Ferrari de vlag uit en toont Lewis Hamilton zich als snelste man van de sessie tevreden. En dat is dit seizoen wel eens anders geweest…

Lando Norris schiet goed uit de startblokken, nadat hij eerder deze vrijdag al VT1 domineerde. De Brit van McLaren voert op softs na tien minuten de tijdenlijst aan, met 1.42,199. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft een mindere openingsfase en verremt zich, overigens zonder serieuze gevolgen, maar hij herpakt zich door met zijn Ferrari op mediums naar de snelste tijd te rijden (1.41,543). Teamgenoot Charles Leclerc tekent op dat moment voor de tweede tijd, op softs. Ferrari zit er het eerste half uur al meteen lekker in.

Norris maakt vervolgens een inschattingsfout en raakt met zijn McLaren – niet voor het eerst – de muur. Ditmaal is het contact in bocht 4 echter te stevig. Hij beschadigt zijn ophanging. Norris kan op eigen kracht, in slakkentempo weliswaar, terugkeren naar de pits, maar het betekent voor hem wel een voortijdig einde van VT2. Norris’ voorbeeld wordt even later gevolgd door Piastri. Ook de leider in de WK-stand raakt namelijk de muur, maar hij kan zijn training wel vervolgen.

Heerlijke sessie voor Ferrari

Ondertussen rijdt Leclerc naar de top van de tijdenlijst (1.41,367) en lost hij Hamilton af. De laatste draait de volgorde in de slotfase toch weer om (1.41,293). Het geeft aan dat Ferrari een heerlijke sessie beleeft en dat de zoektocht naar de juiste kwalificatiemodus succesvol lijkt. Sterker, Hamilton toont zich in zijn nopjes over de boordradio.

Achter de Ferrari’s staan de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli geklasseerd, zij het allebei op bijna een halve seconde van Hamilton. Max Verstappen eindigt op de zesde tijd, één plekje hoger dan in VT1, met de kanttekening dat de McLarens door hun uitstapjes verder naar achteren staan geklasseerd. Norris beëindigt de door hem vroegtijdig afgebroken sessie op de tiende tijd, Piastri op de twaalfde tijd.

Top-10: Hamilton, Leclerc, Russell, Antonelli, Bearman, Verstappen, Lawson, Ocon, Albon, Norris.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.