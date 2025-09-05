Lando Norris heeft de tweede vrije training voor de GP van Italië als snelste afgesloten, gevolgd door Charles Leclerc en Carlos Sainz. Max Verstappen klokte de zesde tijd. Met bijna het hele veld binnen een seconde belooft de kwalificatie morgen in Monza vuurwerk op te leveren.

De beide McLarens gaan direct snel van start tijdens de tweede vrije training in Monza. Opvallend is dat zowel Piastri als Norris problemen hebben met hun spiegels. De leider in het kampioenschap meldt dat hij wat scheurtjes in het glas ziet terwijl de Brit niet veel later roept dat zijn spiegel eraf is gevallen.

Grotere problemen zijn er bij Mercedes. Na tien minuten strandt Kimi Antonelli in de grindbak in Lesmo 2 en krijgen we code rood. Juist hier in zijn thuisrace wil hij opvallen, maar uiteraard niet op deze manier. Wanneer de Mercedes is weggetakeld wordt de baan weer vrijgegeven en snelt Max Verstappen direct naar P1.

Met nog een half uur te gaan is het tijd voor de kwalificatiesimulatie en kiezen de coureurs voor het zachtste rubber. Norris klokt met een 1.19.878 de snelste tijd van het weekend. De andere coureurs proberen hem van de eerste plek te stoten, maar slagen hier niet in. Charles Leclerc en Carlos Sainz komen wel in de buurt en zitten binnen een tiende achter de tijd van de McLaren-coureur.

Daarachter zijn het Piastri, Hamilton en Verstappen die de top zes vullen. Maar het veld zit dicht op elkaar. De eerste zeventien coureurs zitten binnen een seconde van elkaar in deze vrije training. Kortom, dat belooft een spannende kwalificatie morgen in de Temple of Speed waar het slipstreamen een rol zal gaan spelen of je doorgaat naar Q2 en Q3.

De derde vrije training begint morgen om 12.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen

