Na een moeizaam weekend in Singapore lijkt Red Bull het lek weer boven te hebben. Verstappen is zowel in de eerste als in de tweede vrije training heer en meester op het Japanse circuit. Alles wijst erop dat de concurrentie alleen nog maar mag hopen op de tweede plek de komende dagen.

Het Suzuka International Racing Course is geliefd bij zowel de coureurs als de fans en levert altijd mooie beelden op. Helemaal met de twee nieuwe onboard camera’s die vandaag tijdens vrije trainingen zijn geïntroduceerd op de Formule 1-auto’s. Eén daarvan is naar achteren gericht en zit onderaan de achterzijde ter hoogte van het achterlicht. De andere camera is naar voren gericht en is boven de schouder van de coureur geplaatst.

Mede op deze beelden is te zien dat Verstappen al vroeg in de sessie de snelste tijd noteert op de zachte band. Lange tijd kan niemand hieraan tippen, tot na een half uur Lando Norris daar ruim twee tienden onder duikt. De baan is duidelijk sneller geworden, want ook Charles Leclerc zet vervolgens de snelste tijd neer. Wanneer Verstappen er eens goed voor gaat zitten, lijkt hij hier met speels gemak drie tienden onder te duiken.

Plaagstootje

Alles wijst er dan ook op dat de wereldtitels voor zowel Verstappen als Red Bull binnen niet al te lange tijd worden binnengesleept. Christian Horner kon het dan ook niet laten hier vandaag nog een plaagstootje over uit te delen richting het adres van Toto Wolff. “Als we deze twee titels de komende paar races kunnen binnenhalen – al weet ik dat niemand tegenwoordig naar Wikipedia kijkt – dan is het een prestatie waar we heel trots op zullen zijn.”

Aan het einde van de sessie focussen de coureurs zich zoals gebruikelijk op de long runs. Maar met nog twee minuten te gaan wordt de sessie gestopt vanwege een rode vlag. Pierre Gasly schiet rechtdoor waardoor de Alpine de muur schampt en het linkervoorwiel afbreekt.

