Max Verstappen gaat in Mexico-Stad door waar hij gebleven was. Tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico zet de regerend wereldkampioen de snelste tijd neer, gevolgd door Charles Leclerc en Kimi Antonelli. WK-leider Oscar Piastri heeft moeite op het Mexicaanse asfalt en blijft steken op P12.

Waar tijdens de eerste vrije training nog negen coureurs hun zitje afstonden aan een hele batterij aan rookies, zitten nu alle vaste coureurs achter het stuur. Ook Max Verstappen rijdt nu zijn eerste meters dit weekend. Red Bull heeft een updatepakket geïntroduceerd in Mexico en de Nederlander rijdt hier onder andere met een aangepaste vloer. Het team trekt duidelijk alle registers open en zet vol de aanval in op McLaren.

Toch is het Charles Leclerc die, net zoals in VT1, de toon zet en de Ferrari-coureur staat na een kwartier fier bovenaan. De Monegask gaf na zijn podiumplek in Austin al aan dat de renstal uit Maranello iets heeft gevonden waardoor ze de wispelturige SF-25 beter begrijpen.

Wanneer de zachte banden eronder worden geschroefd, is het Verstappen die direct naar de snelste tijd rijdt. Minder voorspoedig gaat het met Oscar Piastri. De leider in het kampioenschap lijkt de afgelopen periode zijn vorm wat te zijn verloren en worstelt ook in deze sessie met zijn McLaren. De Australiër komt niet verder dan P12, teamgenoot Lando Norris tekent voor de vierde plek.

De derde vrije training staat zaterdag om 19.30 uur op het programma (Nederlandse tijd).

