De tweede vrije training voor de Grand Prix van Singapore bood alles wat een stratencircuit spannend maakt: crashes, rode vlaggen en een verrassende uitslag. Uiteindelijk zet Oscar Piastri de snelste tijd neer op het Marina Bay Street Circuit, voor Isack Hadjar en Max Verstappen.

Net als ieder jaar wordt VT2 verreden onder kunstlicht, in omstandigheden die veel dichter bij de kwalificatie en race liggen. De meeste teams kiezen in eerste instantie voor de mediumband, waarbij McLaren zich ditmaal wél meteen voorin meldt. Naarmate de baan sneller wordt, duiken de rondetijden in rap tempo omlaag.

Dat het fout kan gaan op een stratencircuit, laat George Russell zien: de Brit verliest in bocht 16 de controle over zijn Mercedes en rijdt zijn voorvleugel aan gruzelementen. De rode vlag moet eraan te pas komen om de baan weer schoon te maken.

Na een onderbreking van ruim tien minuten wordt er opnieuw gas gegeven. Ditmaal kiezen de meeste coureurs voor de zachte band. De simulatie van de kwalificatie lijkt goed op gang te komen, tot Liam Lawson hard de muur in gaat en zijn auto met drie wielen tot stilstand komt. Opnieuw rood, en opnieuw oponthoud.

En weer gaat het mis

Alsof dat nog niet genoeg was, gaat het bij de hervatting meteen mis in de pitstraat. Lando Norris wordt door Charles Leclerc richting de muur gedrukt, waardoor zijn McLaren een beschadigde voorvleugel oploopt. De monteurs duwen hem terug naar de pitbox om deze te vervangen.

In de slotfase van de sessie richt vrijwel het hele veld zich op snelle rondes. Fernando Alonso toont net als in VT1 in Singapore zijn snelheid, maar wordt afgetroefd door Max Verstappen. Lang kan de Nederlander niet genieten van de toptijd, want Piastri duikt er nog onder en sluit de sessie als snelste af.

De derde vrije training staat morgen om 11.30 uur op het programma (Nederlandse tijd).

Uitslagen

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.