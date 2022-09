Carlos Sainz heeft de tweede vrije training als snelste afgesloten. De Spanjaard ziet er de hele vrijdag al sterk uit. Leclerc en Russel volgen op twee en drie. Verstappen liet het uiteindelijk bij een schamele acht rondjes en eindigt als vierde op ruim drie tienden van Carlos Sainz.

Lewis Hamilton zet opnieuw de toon in het begin van de tweede vrije training. In het nu echt avond geworden Singapore zet de zevenvoudig wereldkampioen door waar hij al mee bezig was: snelle rondes rijden. Samen met Carlos Sainz bepalen de twee het tempo in het begin en naast een aantal uitstapjes van onder andere George Russell begint de training zonder al te veel bijzonderheden. Het enige in het oog springende feit is Charles Leclerc en Max Verstappen die bijna een halfuur binnen staan, beide teams zijn hard aan het werk onder hun bolides.

George Russell eindigt de tweede training als derde | Foto: Motorsport Images

Met nog een klein halfuur te gaan beginnen de coureurs met hun eerste simulaties op de rode en zachte band. Carlos Sainz ziet er al de hele training ijzersterk uit en zet zijn Ferrari keer op keer weer op de eerste plaats. Sergio Pérez raakt in zijn eerste snelle ronde maar liefst drie keer heel licht de muur en is goed bezig de limieten van de straten van Singapore te ontdekken. Ondertussen staat Verstappen met nog twintig minuten te gaan nog steeds binnen. De Nederlander heeft tot dan toe nog maar drie ronden gereden. Sainz zet op de zachte band een hele snelle tijd neer die later ook de snelste van de training blijkt: 1:42.587.

Een spectaculaire brand bij Gasly | Foto: Motorsport Images

Pierre Gasly zorgt voor het meest opvallende moment in de tweede vrije training. De Fransman komt terug in de pits, zijn monteurs willen de AlphaTauri-bolide terug de garage in schuiven, maar ineens komt er een enorme lading vuur uit de motor zetten. En dat terwijl Gasly zijn auto gewoon in neutraal had staan, het loopt verder zonder kleerscheuren af, gek genoeg rijdt de Fransman enkele minuten later alweer naar buiten.

Charles Leclerc rijdt met nog tien minuten te gaan naar buiten voor zijn eerste kwalificatiesimulatie, maar weet zijn eerdere tijd die de Monegask neerzette met de medium niet te verbeteren. Sainz blijft uiteindelijk de snelste, Verstappen komt nog wel naar buiten op een setje rood en komt op drie tienden van een seconde van Carlos Sainz te staan.