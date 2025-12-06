Lewis Hamilton schrijft met een flinke schuiver een volgend somber hoofdstuk over zijn rampzalige jaar bij Ferrari, Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri hopen 2025 met een titelfeestje af te sluiten. Het drietal ontloopt elkaar in de slottraining, waarin George Russell de snelste is, weinig.

De drie trainingsuren zitten erop, keuzes zijn gemaakt en het uur U nadert voor Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri, de drie overgebleven kampioenskandidaten. Oud-wereldkampioen Nico Rosberg kijkt, net als de rest van de wereld, reikhalzend uit naar het vervolg. “Negen jaar geleden beleefde ik op dit circuit het mooiste moment uit mijn raceleven”, aldus de Duitser, die na een zinderende ontknoping met Lewis Hamilton in 2016 zijn eerste en enige wereldtitel in de woestijn veroverde.

“Ik begrijp wat Lando nu doormaakt”, legt Rosberg in zijn rol als analist bij de Britse betaalzender Sky Sports uit. “Het is beangstigend, omdat je zo dicht bij het verwezenlijken van je droom bent. Je ziet, voelt en ruikt de titel eigenlijk. Tegelijkertijd ben je bang dat je een fout maakt die alles verpest. En dan heb je nog die gladiator in je nek hijgen: de enige persoon ter wereld die je juist niet achter je wilt hebben: Max Verstappen. Een krankzinnige situatie.”

De slottraining komt, zoals zo vaak, traag op gang. Na een kwartier begint de baan zich enigszins te vullen. Norris, vorig jaar winnaar in Abu Dhabi, is van de titelkandidaten de eerste die zijn auto de sporen geeft en ondanks een verre van perfect rondje ook meteen de snelste man. Zijn tijd is bij de inleidende beschietingen wel anderhalve seconde langzamer dan die van gisteren in VT2 en blijft derhalve ook niet lang op het bord staan.

Max Verstappen voert de tijdenlijst aan wanneer Lewis Hamilton halverwege de sessie zijn auto in bocht 9 in de bandenstapel parkeert. Het illustreert zijn problemen, de rest van het veld verliest er ruim tien kostbare trainingsminuten mee. In de slotfase blijft Norris slordig, maakt opnieuw een stuurfoutje. Het levert hem desondanks de beste tijd op, die even daarvoor door collega Piastri is neergezet. De Brit wordt op zijn beurt afgelost door George Russell, die uiteindelijk vier duizendste voor Norris een tiende voor Verstappen en ruim 0,2 voor Piastri eindigt.

